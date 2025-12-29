円買い優勢、日銀意見「今後も緩和度合い調整必要」金利は群を抜いて世界最低水準 日銀が利上げに踏み切った12月会合の主な意見を公表。全体的にややタカ派、さらなる利上げに前向きな意見が見られた。 主な意見を受けやや円買い、ドル円は156.06円まで下落している。 今後も適切なタイミングでの金融緩和度合いの調整が必要、日本の実質政策金利は群を抜いて世界最低水準。 0.75%に金利を引き上げた後も実質金利は大幅