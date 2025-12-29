CNSA＝中国国家航天局は日本時間2025年12月27日、四川省の西昌衛星発射センターから「長征3号B」ロケットで静止軌道気象衛星「風雲4号03星」を打ち上げ、所定の軌道へ投入したと発表しました。打ち上げに関する情報は以下の通りです。打ち上げ情報：長征3号B（風雲4号03星／FY-4C）ロケット：長征3号B（Long March 3B／CZ-3B）打ち上げ日時：日本時間2025年12月27日1時07分発射場：西昌衛星発射センター（中国）ペイロード：風雲4