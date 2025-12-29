ソフトバンクグループはきょうから株式４分割後の株価で取引されているが、修正後株価で前週末終値と比較して軟調な値動きを示している。株価は１２月に入り底入れの動きをみせたものの、分割前の１９日現在で１０００万株台まで膨張した信用買い残が重荷となって上値も重い状況となっていた。ただ、直近は再び上値を慕う展開で、テクニカル的にも５日・２５日移動平均線のゴールデンクロスを示現するなど戻り局面が