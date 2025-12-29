ウイン・パートナーズが３日続伸している。前週末２６日の取引終了後に、北海道を中心に医療機器販売業を展開するプラステンメディカル（北海道函館市）の全株式を２６年１月１日付で取得し子会社化すると発表しており、好材料視されている。 プラステンメディカルは北海道エリアで事業展開する連結子会社ウイン・インターナショナルと地理的補完関係にあり、子会社化により北海道エリアの更なる顧客基盤