ビーマップが続伸、１１日に１４６１円の直近戻り高値をつけた後は再び売りに押される動きにあったが、目先は再び買いが優勢となり７５日移動平均線を足場に上値指向を明示。２５日・７５日線のゴールデンクロスも目前に迫っている。 同社は鉄道など交通関連向けを中心としたコンテンツのほか、位置情報システム及びモバイル端末アプリを開発、無線ＬＡＮ設置なども手掛けるが、防衛関連案件への展開も図ってい