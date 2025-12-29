マネーフォワードは５日続伸している。前週末２６日の取引終了後に関東財務局に提出された大量保有報告書で、米投資運用会社のバリューアクト・キャピタルと共同保有者の株式保有割合が５．６２％から９．５３％に上昇したことが判明し、これを受けて需給思惑的な買いが入っているようだ。保有目的は純投資及び経営陣への助言または状況に応じて重要提案行為を行うこととしており、報告義務発生日は１２月２３