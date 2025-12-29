ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスは急動意。前週末２６日取引終了後、ＵＮＩＶＡＭａｒｋｅｔｉｎｇＬｉｍｉｔｅｄ（Ｃａｙｍａｎ）（ＵＭＫＹ、ケイマン諸島）の子会社化について今後検討を進めることについて、ＵＭＫＹの親会社との間で基本合意書を締結すると発表した。ＵＭＫＹは傘下でナチュラリープラスブランドを主力製品とする栄養機能食品とビューティケア製品の販売会社向け供給などを手掛け