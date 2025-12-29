フリーアナウンサーの青木裕子（42）が29日までに自身のインスタグラムを更新。夫で「ナインティナイン」の矢部浩之（54）と息子と共に東京・国立競技場を訪れた際の親子ショットを披露した。ストーリーに「昨日は花園、今日は国立いい天気だ！」と書き出し、高校サッカー選手権が始まった競技場内のショットを投稿。11歳の長男、9歳の次男がいるが、続く投稿では「今日は3人で」と自身と子供、矢部の3ショットをアップし