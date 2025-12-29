【北京＝東慶一郎】中国軍で台湾を担当する「東部戦区」の報道官は２９日、台湾を包囲する形の軍事演習「正義使命―２０２５」を始めたと発表した。陸海空軍とロケット軍が参加し、統合戦闘訓練や重要港湾の封鎖を行うといい、「『台湾独立』勢力と外部干渉勢力に対する厳重な警告だ」と主張している。３０日午前８時から午後６時（日本時間午前９時〜午後７時）までは、台湾海峡と台湾本島の北部、東部、西南部、南部の５か所