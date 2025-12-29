４団体統一世界スーパーバンダム級王者の井上尚弥（３２）＝大橋＝が２８日、羽田空港着の航空機で帰国。２７日にサウジアラビアで防衛に成功したが、会見に同席した父の井上真吾トレーナーからは試合内容への不満を呈された。守り一辺倒のＷＢＣ同級２位アラン・ピカソ（メキシコ）に大差判定勝ち。史上初の世界戦２７連勝を飾ったが、尚弥は試合後と同様に「気持ちと体がやっぱり一致してなかった」と改めて反省。ピカソ陣営