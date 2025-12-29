本番まであと３日、第76回NHK紅白歌合戦のリハーサルが行われた12月28日、17回目の出場となるPerfumeがリハ後に報道陣の取材に応じ、意気込みを語った。【もっと読む】アイナ・ジ・エンド、ちゃんみなの区別がつかない？ 2025年の紅白で「恥をかかない」ための知識Perfumeは大みそかをもって活動休止に入ることを9月に発表済み。最後の公の舞台となることについて、あ〜ちゃん（36）は「コールドスリープ（活動休止）に入るこ