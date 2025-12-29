◆園田競馬１日目（１２月２９日）《小牧太》２２４勝。エイシンハリアー（１１Ｒ）でメイン制覇に意欲。「この相手なら力は上」（◎）。デビュー戦を迎えるクレイズシネマ（３Ｒ）は「素質を感じる」（◎）。クラシカルカイザー（１０Ｒ）も「砂をかぶらない位置で競馬できれば」（◎）。メイショウボヌール（４Ｒ）は「すんなり逃げることができれば。ゲートがカギになりそう」（○）。イデアールマッチ（６Ｒ）とマーティ