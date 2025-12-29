Mrs. GREEN APPLEが12月28日、第76回NHK紅白歌合戦リハーサルに参加し、取材に応じた。【もっと読む】アイナ・ジ・エンド、ちゃんみなの区別がつかない？ 2025年の紅白で「恥をかかない」ための知識今年を振り返り、ボーカルの大森元貴（29）はグループの活躍と多忙ぶりについて「あれ以上はない、と思っていたらあれ以上でした。ストリーミング100億回再生、5大ドーム、（朝ドラの）『あんぱん』に出演させていただいて、まだ