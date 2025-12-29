歌手の岩崎宏美（67）が12月28日、都内で行われた「第76回NHK紅白歌合戦」のリハーサルに参加し、取材に応じた。【写真】詞と曲の革命児が出会った岩崎宏美という奇跡の突然変異種歌手生活50周年。紅白出場歴は14回だが、今回は37年ぶり。「当時はレコード大賞が終わると帝劇から白バイで先導してもらって移動した」という。「今は応援合戦がなくなって、ラインダンスがなくなったんだなと。夜中に皆さんで練習して……今は歌