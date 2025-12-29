大阪府交野（かたの）市の山本景市長が28日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。大阪府の吉村洋文知事が公式YouTubeチャンネルで「子どもの招待事業に反対したやつらを、どうやってしょっぴこうかなと思いましたよ」と発言したことに対して「まさにファシズムではないか」「交野市は意地でもこういったファシズムには屈しません」と猛批判した。吉村氏は、大阪・関西万博の子ども無料招待事業に反対した同府内の自治体の首