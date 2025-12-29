Âè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¬12·î28Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢King & Prince¤¬²ñ¸«¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛPerfume¹ÈÇò¶Ê¡Ö¥Ý¥ê¥ê¥º¥à¡×¡Ö½ä¥ë¡¼¥×¡×¤Ë¡Ö²¦Æ»¤Ë¤·¤ÆºÇ¶¯¡×¤È»¿¼­¤Î°ìÊý¡Ä¡ÈÊÑ¤ï¤ê¼ï¡É´üÂÔ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤¿³Ú¶ÊÌ¾º£Ç¯¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢±ÊÀ¥Î÷¡Ê26¡Ë¤Ï¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬¡Ê¥ê¥Ï²ñ¸«¤Î¡Ë°ìÈ¯ÌÜ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡ØKing¡õPrince¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¸«½Ð¤·¤¬¸«¤¿¤¤¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢²Ú¤ä¤«¤Ç¡¢1¥«¥Ã¥È1¥«¥Ã¥È¤Î³¨¤¬¶¯¤¤