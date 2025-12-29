今日29日(月)の関東は、広く晴天。風が弱く、大掃除や年越し準備などもはかどりそう。明日30日(火)はさらに気温上昇。昼間は11月中旬から下旬並みの暖かさ。ただ、1月1日(木:元日)から2日(金)は厳しい寒さに。気温の変化が大きいので、体調管理に注意。今日29日(月)晴れて空気乾燥今日29日(月)の関東は、高気圧に覆われるため、広い範囲で晴れる見込みです。大掃除や年越し準備もはかどりそうです。ただ、空気が乾燥するので、火