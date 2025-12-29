間もなく「戦後80年」が暮れようとしている。「終戦の日」からちょうど1週間後、1945年8月22日にタモリ（本名:森田一義）が生を受けてから今年で80年。その記念すべき誕生日の前夜に東京・南青山「BAROOM」で「スージー鈴木のレコード研究室 特別編」として、「TAMORI80〜勝手にタモリ80歳大生誕祭！！」（日刊ゲンダイ後援）が開催された。【写真】タモリにとって音楽とは「わからない」感情そのものを楽しむもの「戦後民主主義