徳島市立の逢坂翔雅「僕自身は去年からずっと悔しい思いをしてきて」第104回全国高校サッカー選手権大会の開幕戦が12月28日、国立競技場で行われた。4年連続22回目の徳島市立（徳島）が、初勝利を狙った2年ぶり2回目の早稲田実（東京B）に4-1で快勝。2アシストの活躍を見せたMF逢坂翔雅（3年）は、「僕自身は去年からずっと悔しい思いをしてきて」と思いを明かした。開幕戦の緊張感もあってか、序盤はどちらが勝ってもおかしく