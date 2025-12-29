帰省や旅行、年始の外出で東京駅を利用する人が増える年末年始。乗り換えの合間や新幹線の待ち時間、「ちゃんと美味しいものを食べたい」と思う瞬間は意外と多いはず。今回は、カレー、蕎麦、洋食、寿司、天ぷらと、ジャンル別に東京駅で味わえる実力派5店を厳選して紹介。さっと食べたい日にも、少し落ち着いて食べたい日にも使えるラインナップが揃います。年末年始の東京駅グルメ選びの参考にしてみてはいかがでしょうか。普段