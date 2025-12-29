言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、ひらがな3文字を当てる問題です。3つの言葉に共通する「動き」をイメージすると、正解のチャイムが頭の中で鳴り響くかもしれません！問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。うなぎ□□□□□□ざかこい□□□答えを見る↓↓↓↓↓正解：のぼり正解は「のぼり」でした。▼解説それぞれの言葉に「のぼり」を入れ