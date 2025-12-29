台湾などを管轄する中国軍の東部戦区はけさ、台湾周辺で軍事演習を行うと発表しました。演習の目的について「台湾独立勢力と外部干渉勢力に対する厳重な警告だ」としていて、高市総理の「台湾有事」発言をけん制する狙いもあるものとみられます。中国国営の新華社通信によりますと、演習はきょうとあすの2日間、陸、海、空軍のほかロケット軍も参加し、台湾島を取り囲むように行われます。あすは空域と海域で、実弾射撃訓練も行う