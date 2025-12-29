得点を喜ぶアルジェリアの選手たち＝28日（AP＝共同）サッカーのアフリカ選手権は28日、モロッコのラバトなどで行われ、1次リーグE組でアルジェリアがブルキナファソに1―0で勝ち、2連勝で決勝トーナメント進出を決めた。F組ではコートジボワールがカメルーンと1―1で引き分け、ともに1勝1分けの勝ち点4となった。（共同）