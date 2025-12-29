日本銀行は２９日、政策金利を０・７５％程度へ引き上げることを決めた１２月１８、１９日の金融政策決定会合の主な意見を公表した。政策委員からは米国の関税政策の悪影響が想定よりも小さいことや、来年春闘で高い賃上げが実現できる可能性が高まっていることなどから、「今回、金融緩和度合いの調整を行うことが適当だ」との発言があった。今後の利上げについては「適切なタイミングでの金融緩和度合いの調整が必要だ」など