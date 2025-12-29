ABEMAオリジナルのバラエティ番組『禁欲倶楽部〜もう、我慢できないです〜』で、ヤジマリー。の頭に大量のコオロギが降ってくる瞬間があった。【画像】大量のコオロギ投入に絶叫する瞬間（複数カット）同番組は、欲望にまみれた芸人たちが、あらゆる“欲”を禁じられた空間でさまざまなミッションに挑戦し、賞金をかけた生き残りバトルを展開するサバイバルバラエティーだ。MCは小籔千豊、せいや（霜降り明星）が務める。集め