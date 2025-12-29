親の介護負担が原因で、介護者が心身の不調をきたすケースが増えている。介護・暮らしジャーナリストの太田差惠子さんは「介護は『できることとできないことを分けて考える』ことが大事。情で考えてはいけない」という。ライターの吉田潮さんが、自身の介護体験を踏まえて、太田さんに取材した――。（第3回）撮影＝プレジデントオンライン編集部■親の都合と尊厳を大切にしていたら、子は自滅する寝たきりの父の在宅介護を始めて