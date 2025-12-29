充実した1年を過ごすコツはあるのか。文筆家の御田寺圭さんは「自分の欲望と向き合ってほしい。人生を前に進めたいならば、自分のなかにある欲望を素直に受け入れ、向き合い、手を伸ばしていくことが必要だ」という――。写真＝iStock.com／BongkarnThanyakij※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／BongkarnThanyakij■ミニマリストの部屋ほど「うるさい」ものはない突然だが、最近のテレビでしばしば取材されるミニマリストに