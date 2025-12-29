「ふるさと納税に興味はあるけれど、手続きが面倒そう…」そう思って、なかなか一歩を踏み出せない方も多いのではないでしょうか？しかし、ふるさと納税の仕組みは思っているほど難しくはありません。 また、寄付の期限は毎年12月31日までと決まっており、年末にかけて「駆け込み寄付」をする方もたくさんいます。 この記事では、ふるさと納税が意外と簡単な理由や、初心者でも迷わず進められる手続きの流れをわかりや