■EUは「2035年エンジン車禁止」を撤回最近、欧米諸国は電気自動車（EV）への移行政策を修正しつつある。欧州委員会は、2035年からエンジン車の新車販売を実質的に禁止する方針を撤回した。米国のトランプ政権は、既に新車の燃費規制を大幅に緩和する方針を発表した。中国政府は、過剰生産問題もあり、5カ年計画（2026〜30年）で電気自動車（EV）を戦略的新興産業から除外した。こうしたEV政策修正の背景には、それぞれの国の自動