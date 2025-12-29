2026年に放送予定のNHK大河ドラマ第65作「豊臣兄弟！」で藤吉郎(のちの天下人・豊臣秀吉)を演じる池松壮亮。試写会では主演の仲野太賀との仲の良さが話題になったが、10代の頃から交流がある二人はこれまでも何度か共演している。宮藤官九郎が企画、監督、脚本を手がけた池松主演のドラマ「季節のない街」(2023年)では仲野が仮設住宅のある町の青年部のリーダー役として出演。さらに、松岡茉優、窪⽥正孝W主演の映画「愛にイ