「今年は恋に振り回されっぱなしだったなあ」と身も心もボロボロ…。そんな女性を好きになってしまったら、どうすればいいのでしょうか。恋に疲れた相手だけに、ここは通常の恋愛とは異なるアプローチを考えたほうがいいかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「激しい恋に疲れた女性を誘ってあげたい『大晦日デート』」をご紹介します。【１】近所のこぢんまりとしたお寺で除夜の鐘を聞