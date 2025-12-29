みなさんこんにちは、ファッションスタイリスト＆ライターの角佑宇子（すみゆうこ）です。昨今、よく目にする「消齢化社会」という言葉。年齢によって生まれる価値観の違いが薄れてきており、世代で物事を区分けしない社会現象を指している新語です。この概念はファッション界においても非常に肯定的な意見が多く、「年齢にかかわらず好きな服を着れば良い」といったエイジレスファッションを謳う世論が年々強まってきています