29日未明、福岡県須恵町の県道で道路を横断していた39歳の男性が軽乗用車にはねられる事故がありました。警察によりますと29日午前0時40分ごろ、須恵町の県道35号で道路を横断していた39歳の会社員の男性が軽乗用車にはねられました。男性は右足を骨折するなどの重傷で、意識がない状態で福岡市内の病院に搬送されましたが、その後、意識が戻り、命に別条はないということです。軽乗用車を運転していたアルバイトの23歳の男性にケ