「長距離戦略巡航ミサイル」の発射訓練＝28日（朝鮮中央通信＝共同）【北京共同】北朝鮮メディアは29日、同国西側の黄海周辺で軍部隊が「長距離戦略巡航ミサイル」の発射訓練を28日に行い、金正恩朝鮮労働党総書記が視察したと報じた。少なくとも2発発射し、設定された軌道に沿って2時間50分前後、飛行して目標に命中した。軍部隊の発射の熟達と反撃態勢の確認が目的だったとしている。金氏は「核抑止力の信頼性と迅速な反応を