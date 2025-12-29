パーソナリティーを務める朝情報番組、TBSラジオ「森本毅郎・スタンバイ！」（月〜金曜午前6時半）を欠席しているフリーアナウンサー森本毅郎（86）は、週明けの29日も番組復帰はなかった。ただ、欠席の理由は変わった。森本は12日の放送から同番組を欠席。12日の放送で代役を務めた土井敏之アナが「森本毅郎さんは少し熱があって体調がすぐれない、ということで今日はお休みでございます」と冒頭で伝えた。そして週明けの15日の放