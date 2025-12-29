「一富士二鷹三茄子」という言葉があるように、富士山は昔から縁起物として珍重されてきました。そんな富士山を“穴場の絶景スポット”から堪能することができれば、2026年も良い年になるのでは……そこで今回は「『じゃらん』穴場な富士山絶景スポットランキング」の結果をもとに、穴場の富士山絶景スポット上位3ヵ所を紹介します。『じゃらん』穴場な富士山絶景スポットランキングTOP3冬の富士山の魅力をご存じですか。この時期