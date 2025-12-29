2026年の水瓶座は「義務から自由へ」と解き放たれる、解放感に満ちた1年となりそうです。上半期は仕事面での躍進があり、下半期は周囲からのあたたかな支えに包まれる。肩の荷が下り、自分らしく生きられる喜びを感じられる12カ月の始まりです。それでは、水瓶座の2026年はどのような1年となるのか。恋愛運、仕事運など、テーマごとの運勢を見ていきましょう！■水瓶座2026年の総合運◎躍が増える華やかなタイミングに◎重荷