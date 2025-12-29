29日午前4時頃、十日町市水野町の飲食店「食彩酒家 翔」から出火しました。火はおよそ1時間半後に消し止められましたが、3階建ての店舗を兼ねた住宅の1階店舗部分を焼きました。この火事で店主の長谷川翔さん（43）と妻の小百合さん（43）が煙を吸い、喉の痛みを訴えて病院で手当を受けています。警察と消防で火災の原因などを調べることにしています。