RKK NEWS DIGには、この1年間で2400万を超えるPV（ページビュー）がありました。それらニュースを大別し、PVの多かった上位記事を改めて紹介します。 【写真を見る】＜熊本＞2025年のニュース総まとめRKK NEWS DIGで多く読まれた記事はこれ！ ＜総合＞ 約132万PV 10月2日公開27歳、出産直後に異変 親と医師が無断で不妊手術を…40年間鍵をかけていた『いらない存在とされた』過去を語る 約120万PV