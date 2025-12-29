共同記者会見に臨むトランプ米大統領とウクライナのゼレンスキー大統領＝28日、米フロリダ州パームビーチ/Joe Raedle/Getty Images（CNN）米国のトランプ大統領とウクライナのゼレンスキー大統領は、米フロリダ州にあるトランプ氏の私邸「マール・ア・ラーゴ」で会談した後、取材に応じた。主な発言は次の通り。交渉は前進したが合意が崩れる可能性も：トランプ大統領は、和平協議の状況に自信を示す一方、交渉は依然として非常に