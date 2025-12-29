トランプ米大統領（ゲッティ＝共同）、ロシアのプーチン大統領【モスクワ共同】ロシアのウシャコフ大統領補佐官は28日、プーチン大統領とトランプ米大統領が同日の電話会談で、和平案を国民投票に諮るための準備として一時停戦が必要だとするウクライナの案は「紛争を長引かせ、戦闘再開を引き起こす」との認識で一致したと述べた。ロシアは停戦に応じない姿勢を明確にした。両首脳は和平交渉を巡る米ロの作業部会設置でも合意し