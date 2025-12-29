２９日午前１時４０分頃、大阪府高槻市弥生が丘町の木造２階建て住宅から出火し、ほぼ全焼した。焼け跡から年齢性別不詳の遺体が見つかった。住人の７０歳代男性と連絡がつかず、府警高槻署は遺体の身元を調べている。発表では、男性は一人暮らし。住宅の２階が激しく燃えていたという。