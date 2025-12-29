年末を迎え、厳しい寒さが続いてきた。きょう・あすは一時的に寒さが和らぐ見込みだが、大晦日以降は再び冷え込みが強まるとされている。暖房の効いた居室と浴室・脱衣所などとの温度差が大きくなりやすいこの時期、特に注意したいのが、急激な温度変化によって血圧が乱高下する「ヒートショック」だ。毎年、浴室での事故として救急搬送につながるケースも多く、専門家は早めの対策を呼びかけている。【写真】小さいのに部屋全体