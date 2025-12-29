再発見！母校のチカラ～東京六大学野球編～ 東京六大学野球連盟は今年、結成100周年を迎えた。その記念すべき年に、立大OBの"ミスタープロ野球"長嶋茂雄氏が89歳で他界。 長嶋氏が立大在学中は、六大学の方がプロ野球よりも人気が上で、通算本塁打記録更新に挑んでいた長嶋氏への注目度は群を抜いていた。 「再発見！母校のチカラ～東京六大学野球編～」取材班は、立大OBの徳光和夫アナと一緒に