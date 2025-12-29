13年後には日本の家屋の3分の1が空き家に？11月18日に発生した大分市の海に面した集落、佐賀関の火災。焼けたのは住宅など187棟におよび、焼損範囲は山林の一部も含めて4万8,900平方メートルに達したという。この火災で浮き彫りになったのは、地域の激しい高齢化で、佐賀関の場合、火災が発生した時点での高齢化率は58.2％だったという。【写真を見る】「目が覚めたら飲む、というほどの酒好き」火元とされる独居男性の素顔