11月7日、高市早苗首相は衆議院の予算委員会で台湾有事は「日本の存立危機事態になり得る」と答弁した。これに中国は猛反発し、日本への観光旅行や留学を自粛するよう自国民に要請、中国本土からの観光客は減少傾向を示しているようだ。しかし少なくとも東京・京都・大阪といった大都市圏では「外国人観光客の総数は依然として多い」との調査結果や報道が伝えられており、年末年始の帰省シーズンを前にXなどのSNS上では、オーバ