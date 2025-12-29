大谷翔平投手（３１）とエンゼルスとドジャースで同僚となった左腕アンドルー・ヒーニー投手（３４）が２８日（日本時間２９日）、今季限りでの引退を自身のＳＮＳで発表した。ヒーニーは、パイレーツから解雇後の９月上旬にドジャースに加入し、１試合で４安打３失点だった。インスタグラムでは所属した各球団でのユニホーム姿などを投稿し「私はこの時代の最高の選手たち、そしておそらく史上最高の選手の何人かと一緒にプレ