ありとあらゆる“ネコいぬ情報”をワイドショー形式で紹介する情報バラエティ『ネコいぬワイドショー』（BS朝日）。本日12月29日（月）は2時間スペシャル。年末特番ならではの“大増量版”に浅田美代子がいぬコメンテーターとして登場し、スタジオだけではなく保護活動の特集でも出演する。【写真】ミルクボランティアに初挑戦する森千晴アナ今回番組では、病気や高齢で譲渡先が見つかりにくい犬たちを最後まで看取る保護団体を訪