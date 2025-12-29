全国のファミリーマートで2026年1月6日から開催される、「ファミマの白をまとったいちご狩り」。練乳、ミルク、クリーム、ホワイトチョコレートといった白い素材をまとい、いちごの魅力を引き出した全16種のデザートやパンなどが登場する、甘党さん必見のフェアが始まります。なんと、そのうちの2つは、12月30日から一足早く味わうことができるんです。見た目も味わいもワクワクが詰まってる！12月30日発売のデザートは、いちごク