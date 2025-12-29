２９日の東京株式市場は売り優勢、寄り付きの日経平均株価は前営業日比５９円安の５万０６９１円と反落。 前週末の欧州株市場は総じて休場となったが、クリスマス明けの米国株市場では手掛かり材料となる経済指標なども見当たらず、ＮＹダウ、ナスダック総合株価指数ともに小幅ながら下落した。両指数ともにこの日の前日まで５営業日続伸し、ＮＹダウは合計９００ドル近く上昇していたこともあって目先ポジション調整の売り